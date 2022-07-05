واشنطن تعلن عن محادثات نادرة بين بلينكن ونظيره الصيني هذا الأسبوع

05 يوليو , 2022
بلينكن وبايدن (أ ف ب).
سيعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاً نادراً من نوعه مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش مؤمر إقليمي في بالي هذا الأسبوع، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الثلاثاء.
وسيلتقي وانغ وبلينكن، اللذان اجتمعا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على هامش اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب الوزارة، في وقت يستعد الرئيس جو بايدن لمحادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ.
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