العراق يتخطى تركيا في بطولة الكرة الطائرة

وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي أحمد حسن، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للجنة البارالمبية: "إن فريقنا قدم واحدة من أجمل عروضه الفنية، وهذا ما يحسب للجهاز التدريبي واللاعبين الذين أكدوا تفوقهم على منافسهم في الأشواط الثلاثة ".واضاف: "المنتخب العراقي سيواجه غدا الأربعاء، منافسه الإيراني، ونأمل أن يواصل فريقنا الأداء نفسه لخطف نقاط المباراة".

من جانبه، قال صلاح حسن مدرب المنتخب العراقي: "نحن سعداء جدا بهذا الفوز وهذه النتيجة الجيدة التي جاءت بتضافر جهود عناصر الفريق وتطبيقهم للواجبات التي كلفوا بها طيلة دقائق المباراة".

وبين صلاح: "المباراة لم تكن سهلة أبدا إلا أن إصرار لاعبينا على الفوز والقراءة الصحيحة لنقاط ضعف منافسنا حسما اللقاء".



يذكر أن بطولة تركيا الدولية يشارك فيها العراق إلى جانب منتخبات مصر وإيران وتركيا.