العامري وسفيرة استراليا يناقشان حسم ملف رئاستي الجمهورية والوزراء

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء السفيرة الاسترالية لدى العراق باولا إليزابيث كانلي".

وبحث الجانبان "آخر المستجدات في العراق وتطورات الوضع السياسي بما فيها حراك حسم ملف رئيس الجمهورية والتوجه نحو تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد".

