الحلبوسي والسفير البريطاني يبحثان المستجدات السياسية وأوضاع المنطقة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل السفيرَ البريطاني لدى العراق مارك برايسون".

وبحث اللقاء، وفق البيان "العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، فضلاً عن مناقشة المستجدات السياسية في العراق، والأوضاع التي تشهدها المنطقة".

