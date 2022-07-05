شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": اللجنة حرصت على حل أزمة الأسمدة ونظمت عملية التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن نقص الأسمدة وعدم توافرها وارتفاع أسعارها من الملفات الحيوية التى ألقت اللجنة عليها الضوء خلال دور الانعقاد العادى الثانى.

وأضاف الحصرى، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة على الفور قامت بتشكيل لجنة فرعية بناءً على موافقة رئيس المجلس فعقدت ثمانية اجتماعات حضرها ممثلي كافة الاطراف ذات الصلة والجهات المعنية عن شركات الأسمدة ووزارة الزراعة والجمارك والبنك الزراعي المصري حيث تم استعراض جميع وجهات النظر.

واستكمل الحصرى:" أصدرت اللجنة توصيات ترجمتها الحكومة إلى قرارات وزارية لإحكام منظومة الإنتاج وتداول الأسمدة ".

وأشار الحصرى، إلى أن اللجنة أعدت توصيات عن مشروعي الخطة الاستثمارية والموازنة العامة لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالى 2022/2023 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها، وقامت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني الحالي بزيارتين ميدانيتين إلى محافظتى أسوان ومطروح خلال شهري فبراير ومايو سنة 2022 لتفقد مواقع الإنتاج الزراعى والتعرف على مشكلات قطاع الزراعة والري في هذه المحافظات وجارى إعداد تقريرين عنهما للعرض على المجلس الموقر".

ولفت رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة أعدت 184 مذكرة تضمنت توصياتها تم رفعها رئيس المجلس لإحالتها للحكومة، كما أعدت ستة تقارير تم عرضها على المجلس والموافقة عليها.