شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا بولا: "الزيادة السكانية خطيئة.. والحد من الإنجاب واجب وطنى ومجتمعى ودينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن تدمير البيئة وتلويث المياه خطيئة، مضيفا أن عدم الحد من الزيادة السكانية خطيئة أيضا يجب التوبة عنها، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسئولية المؤسسات الدينية والإعلام والبرلمان والحكومة، قائلا: "نحتاج تشريعات غير مسبوقة لتحجيم الزيادة السكانية، والحد من الإنجاب واجب وطنى ومجتمع ودينى".

جاء ذلك خلال أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، تحت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة حيث تستمر أعمال الجلسة من خلال ثلاث جلسات يتحدث فيها عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات أبرزهم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى ولفيف من المسؤولين والنواب وبحضور ممثلين من وزارة العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والري والاتصالات والبيئة والتعليم العالى والمجلس القومى الأشخاص ذوى الاعاقة والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

فيما تقدم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا الى اللجنه بورقة عمل بعنوان "مطارحات حول قضية بناء الوعي الوطني للشخصية المصرية" مؤكدا فى كلمته أن قضية بناء الوعي الوطني والقومي لدي الانسان المصري تمثل أهمية بالغة ومحورا أساسيا في منظومة بناء الانسان كأحد ركائز الجمهورية الجديدة التي دشن لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولعل ذلك يرجع لكونها قضية الأمن القومي ذات الأولوية في رؤية الدولة للتنمية المستدامة بالفعل والتي أكدتها التجربة العملية خلال السنوات العشر الماضية من أحداث شهدتها مصر لعب الوعي المجتمعي دورا كبيرا في صياغتها سلبيا وايجابيا مما أكد بالفعل أهمية قضية بناء الوعي الوطني لمواجهة حروب الجيل الرابع ونشر الشائعات والفكر المتطرف واثارة البلبلة.