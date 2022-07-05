شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلماوى: التركيز على محور القوى الناعمة يصنع سياقا لمعالجة المشاكل اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى محمد سلماوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشرعية للحوار الوطني تكتسب بالمشاركة الواسعة من كافة الأطياف، مضيفا: "لا أريد مرجعية أخري لهذا الحوار سوي مرجعية دستور 2014 الذي نطقت كل مادة منه بوجود الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة، والمدنية البعيدة كل البعد عن استخدام أعمال العنف".

وأضاف سلماوي، أن هناك محور أساسي قد تنبثق عنه كل المحاور الأخري وهو محور القوة الناعمة والتي تشمل كل الوطن، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعامل مع مشاكلنا الاقتصادية وغيرها بشكل مختلف عما تتعامل معه المجتمعات الأخري، مشيرا إلى أن محور القوة الناعمة يتضمن الثقافة والإعلام والفنون والثقافة والفكر فكل هذه الفنون هي التي تصنع تفكير الأمة.

وتابع:" أري أن تتاح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات الاستماع لبعض الأفراد العاديين، وأن تجري تلك الجلسات بالتوازي مع جلسات مجلس الأمناء لكي نستمد منهم أمور نناقشها وتوضح لهم ما وصلنا إليه، أرى التركيز بشكل أساسي على محور القوى الناعمة الذي يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم وكل هذا الفكر الذي يصنع للمجتمع سياق لمعالجة المشاكل اليومية في مختلف المجالات".

وانطلقت منذ قليل، أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.