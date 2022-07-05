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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من سلطان عُمان

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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