شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تلتزم باستكمال القطار فائق السرعة مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس وزراء تايلاند برايوته تشان أوشا في بيان اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة باستكمال مشروع خط القطار فائق السرعة الذي سيربطها بالصين عبر لاوس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيان رئيس الوزراء الصادر بعد لقائه بوزير خارجية الصين وانج يي في بانكوك إن الصين حريصة على ربط شبكة القطارات في تايلاند بالشبكة الحالية التي تربط الصين ولاوس بهدف تعزيز العلاقات بين بكين وبانكوك.

بدأت الصين وتايلاند بحث مشروع القطار الكهربائي السريع في 2014، لكن العمل فيه تأجل.

وذكر رئيس الوزراء التايلاندي، إن البلدين سيبحثان أسباب تأخير بدء تنفيذ المشروع، داعيا الصين إلى زيادة استثماراتها في بلاده، والاستفادة منها كمركز لوجيستي إقليمي.