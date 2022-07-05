شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.. اللجان النوعية ناقشت 2488 طلب إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حصاد إنجازات وأعمال المجلس خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثانى.

وعلى مستوى اللجـــان النوعيــة، اتسم هذا الدور بنشاط مكثف للجان النوعية ومارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي، فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو من عُشر الأعضاء، بدقة بالغة في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون.

ووفقا لتقرير الحصاد، بلغ عدد التقارير البرلمانية التي انتهت منها اللجان إلى (1345) تقريراً، ناقش منها المجلس نحو (1187) تقريراً، كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية خلال هذا الدور بشكل مستفيض وعقدت اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة، حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (2488) طلب إحاطة خلال هذا الدور.

وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (26) زيارة، جاءت جميعها لاستيضاح أي مشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.