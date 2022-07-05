شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: الصورة الذهنية عن مجلس النواب أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة لنواب المجلس في ختام دور الانعقاد الثاني .

وقال "خليل"، في كلمته بالجلسة العامة الختامية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الصورة الذهنية للبرلمان أصبحت أفضل بفضل قيادته الحكيمة، ممثلة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأداء النواب الذي استهدف صالح الوطن والمواطن.

ووجه عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للأمانة العامة علي ما قدمته من دعم للنواب وفي تذليل كافة العقبات التي تواجههم.