شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.. " التنسيقية" تدشن مبادرة "مؤسسة بلا أمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "مؤسسة بلا أمية" بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وممثلي نادي الشمس الرياضي بحضور النائبة راجيه الفقي، عضو مجلس الشيوخ، وكل من مؤمن السيد وإسلام حمدى، أعضاء التنسيقية.

وشرحت النائبة راجية الفقى، المستهدف من هذه المبادرة وآليات العمل، مؤكدة أن تلك المبادرة هى أحد المبادرات التابعة لمشروع العدالة الثقافية الذي تتبناه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي تابعة لملف التعليم الذي توليه التنسيقية أهمية كبيرة لما له من أثر مباشر على بناء الإنسان المصري.

وأعربت النائبة، عن تفاؤلها بالعمل مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لما وجدته من رغبة شديدة في التعاون مع التنسيقية.

وأعرب الدكتور محمد ناصف، رئيس هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، عن بالغ سعادته بالتعاون مع التنسيقية وإعجابه بمنهجيات العمل المتبعة داخلها، مؤكدا حرصه الدائم على تنفيذ بنود بروتوكول التعاون المبرم مع التنسيقيه منذ عام .

وأبدى طارق صلاح، ممثل نادي الشمس الرياضي، استعداده التام لتذليل أي معوقات لبدء العمل والتعاون مع كافة الأطراف.