شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب بدور الانعقاد الثانى: 56 جلسة عامة و148 قانونا و509 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الامانة العامة لمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى، أن المجلس عقد خلال الدور 56 جلسة عامة، تجاوزت 100 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب 511 نائبا.

وأشار تقرير المجلس إلى أنه على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة

وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة

وعلى المستوى التشريعى وافق المجلس على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات ومن ابرز القوانين التى تم اقرارها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة

وناقش المجلس وأقر عدد (51) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحى

وكشف تقرير اعدته الامانة العامة بمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى على المستوى الرقابى مناقشة المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة

ووفقا لتقرير الحصاد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (509) طلباً، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بياناً عاجلاً

ونظر المجلس نحو (511) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات