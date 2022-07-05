شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل فى ختام دور الانعقاد: نجدد العهد على رعاية مصالح الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كما وجه الشكر والتحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فى ختام دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الأول.

وقال النائب محمد إسماعيل، فى كلمته: "باسمى واسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، القيمة والقامة الدستورية والقانونية الذى أدار المجلس إدارة حكيمة تدرس فى إدارة البرلمانات على مستوى العالم، كما نتوجه بالشكر للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية على تعاونه مع المجلس".

وتابع نائب التنسيقية: "كما نتذكر زملائنا الذين فارقونا وكانوا معنا فى بداية المجلس وأخص بالذكر النائب أحمد زيدان، عليه رحمة الله".

واستطرد النائب محمد إسماعيل: "وفى تلك الأيام التى تتزامن مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، و3 يوليو، نوجه التحية والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قاد مسيرة الوطن وانطلاق الجمهورية الجديدة والعصر الذهبى لتمكين المرأة المصرية فى عهده".

واختتم نائب التنسيقية كلمته، قائلا: "نجدد العهد على رعاية مصالح الشعب سواء فى الجانب التشريعى أو الرقابى أو الخدمى".