شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": الدولة تخوض معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية نحو البناء والتعمير والارتقاء بالمواطن تخوض معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى، موضحا: "تكتسب تلك الجلسة التى نجتمع فيها الآن أهميتها من أهمية الوعى فى حياة المجتمعات والشعور والإفراد وأهمية الوعى فى صناعة المستقبل الأمم والأوطان ويعبر الوعى فى مفهومه البسيط عن الإدراك".

وأضاف القصبي: "إدراك المواطن للواقع الذى نعيش فيه وإدراكه للحقائق التى تشكل هذا الواقع بما يعزز قدرته على فهم هذا الواقع من جهة ويعزز قدرته على المساهمة فى الارتقاء بهذا الواقع وتحسينه من جهة أخرى".

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "هنا يلعب الوعى دوره الحقيقى كرافعة للتنمية المستدامة التى ترتقى الإنسان وترتقى بجودة حياته كمان أن هناك فى مجتمعنا بل فى كافة المجتمعات وعيا رشيدا يساند ويدعم صناعة مستقبل أفضل الاوطان والأمم فإن هناك فى المقابل وعيا زائفا مزيفا ضالا مضللا يصنع السلبية والتواكل والانهزامية والإحباط ويمثل حائط صد أمام التقدم للأمام وهنا يعتبر هذا الوعى المزيف والمشوش والمغشوش هو الخطر الداهم على الوطن وعلى التنمية وعلى جودة حياة الإنسان".

وأشار إلى أنه تتعاظم وتتسارع وتتشابك وتتداخل التحولات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والمصرفية فى مصر والعالم وتتعاظم معها التحديات المرتبطة بوعى المواطن المصرى وقدرته على متابعة واستيعاب تلك التحولات وتداعياتها على حياته سواء سلبا أو إيجابا وخاصة مع تعقد وصعود بعض القضايا الاجتماعية الضاغطة وغير المألوفة والمرتبطة بالصنف العائلى والأسرى والمجتمعى بأشكاله المختلفة وقضايا اقتصادية وقضايا تنموية لها انعكاسات باللغة السلبية والخطيرة وعلى رأسها مشكلة النمو السكانى كما ستظل الأمية أحد أبرز التحديات التى تواجه تشكيل الوعى الرشيد فى المجتمع وان غياب الوعى يجعلنا نفكر بعقول غيرنا ونسمع بآذان غيرنا وننظر بعيون غيرنا ونتكلم بلسان غيرنا بل ونعيش تاريخ وحياة غيرنا ونخصع لسياسة واقتصاد وثقافة وإعلام غيرنا.

وأوضح القصبي، أن الأمم التى تفقد وعيها تفقد ماضيها وتخسر حاضرها ومستقبلها وهو مالا يقبله شعب مصر الآبى الذى يملك ماضيا لا يملكه الآخرون وحضارة شامخة شاهده على عظمة هذا البلد الأمين وحاضرا مبشرا بمستقبل نباهى به الأمم والشعوب ودليل على ذلك نجاح الدولة المصرية قيادة وشعبا فى تخطى اصعب التحديات.

وكانت قد بدأت منذ قليل أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة تحت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة حيث تستمر أعمال الجلسة من خلال ثلاث جلسات يتحدث فيها عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات أبرزهم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى ولفيف من المسؤولين والنواب وبحضور ممثلين من وزارة العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والري والاتصالات والبيئة والتعليم العالى والمجلس القومى الأشخاص ذوى الاعاقة والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.