شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: النواب يبذلون جهد لخدمة الوطن ونأمل فى تعاون أكبر من الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "نوجه الشكر والتحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، فمن حظنا أن هذا المجلس على قمته قامة دستورية وقانونية كبيرة تمتد لعظماء وقامات البرلمان المصرى عبر تاريخه".

وتابع عبد العزيز: "يوجد على رأس المجلس قامة قانونية وستورية تستحق كل تقدير واحترامه، كما أوجه الشكر والتقدير لوكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، والشكر إلى المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، وكذلك وزير شئون المجالس النيابية علاء فؤاد الذى يقوم بدور بالغ الأهمية ويتعاون مع النواب".

وأضاف نائب التنسيقية أنه يتوجه بالشكر لزملائه النواب على جهودهم وما يطرحونه من قضايا ومشروعات قوانين وأدوات رقابية لخدمة المواطن والوطن، متابعا: "ونوجه الشكر لرؤساء اللجان النوعية الذين قاموا بدور كبير فى إعداد وتقديم تقارير هامة، كما نأمل من الحكومة فى دور الانعقاد القادم تعاون أكثر".