شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة تقضى على ظاهرة "الغارمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، أن تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة ومتناهية الصغر، جاءت بعض قياس الأثر التشريعي للقانون الصادر في 2014 .

وأضافت الشريف، في كلتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر تعديلات القانون، أن دعم المشروعات الصغير والمتوسطة يجب أن تكون أولوية للحكومة لأنه قاطرة التنمية المستدامة، واصفة التعديلات علي القانون بـ"الأكثر شفافية"، وتحقق التطلعات نحو "الحكومة"، وأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد أحد أهم المشروعات التى لو ركزنا عليها ستحدث طفرة كبيرة، ودعم للشباب وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية مشروع القانون فى تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، مشيدة بما تضمنته التعديلات من حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هناك مخالفات ووقائع استغلال ترتب عليها وجود غارمات ، ومن الضرورى أن يقضى القانون على هذه الممارسات.