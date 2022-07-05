شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا - مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الجوهرة الهولندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لإبرام بعض الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تصحيح المسار والعودة من جديد للمنافسة على الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

مانشستر يونايتد يتعاقد مع مالاسيا من فينورد رسميا



وأعلن فريق مانشستر يونايتد رسميا اليوم تعاقده مع النجم الهولندي تايرل مالاسيا نجم فريق فينورد الهولندي في أولى صفقات الشياطين الحمر بالمركاتو الصيفي.

وكشف الفريق في بيان رسمي له اليوم أن مالاسيا قام بتوقيع عقدا مع الفريق سيمتد حتى 2026 مع خيار التمديد لعام آخر.

وبذلك يصبح صاحب 22 عاما هو أول صفقة للمدير الفني الهولندي الجديد إريك تين هاج في قيادته الفنية لليونايتد.

ويجيد اللاعب اللعب في مركز الظهير الأيسر ونجح في الظهور بشكل فعال خلال الموسم الماضي مع فريقه فينورد بالدوري الهولندي.

وشارك صاحب 22 عاما في 50 مباراة مختلفة مع الفريق الهولندي، نجح خلالهم في إحراز هدف وصناعة 5 آخرين.

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.