شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات جراء الفيضانات في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء حوادث سببتها الأمطار التي هطلت بغزارة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤولون باكستانيون، اليوم، أن معظم الضحايا سقطوا جراء انهيار أسقف وأسوار المنازل، في المناطق القريبة من مدينة كويتا.

وأضافوا أن هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الإقليمية، وقوات الأمن والدفاع المدني تواصل جهودها لإغاثة المنكوبين بالأمطار والفيضانات والسيول الناجمة عنها، حيث تم إجلاء أكثر من أربعين أسرة إلى مناطق آمنة.

وتسبب الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الموسمية في باكستان خسائر بشرية ومادية كل عام.