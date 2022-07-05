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ماكرون: الاتفاق النووي مع ايران يجب ان ينجح

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بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، يجب أن تنجح.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ماكرون قوله خلال مؤتمر صحفي: "علينا الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة".

وأعرب عن "أسفه لمواصلة طهران "رفض" إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، وتعهد مواصلة "كافة الجهود" لإقناعها بالتصرف بـ"عقلانية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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