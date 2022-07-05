انت الان تتابع خبر ماكرون: الاتفاق النووي مع ايران يجب ان ينجح والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، يجب أن تنجح.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ماكرون قوله خلال مؤتمر صحفي: "علينا الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة".
وأعرب عن "أسفه لمواصلة طهران "رفض" إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، وتعهد مواصلة "كافة الجهود" لإقناعها بالتصرف بـ"عقلانية".
وأعرب عن "أسفه لمواصلة طهران "رفض" إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، وتعهد مواصلة "كافة الجهود" لإقناعها بالتصرف بـ"عقلانية".