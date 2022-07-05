انت الان تتابع خبر ماكرون: الاتفاق النووي مع ايران يجب ان ينجح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران، يجب أن تنجح.