وكر ومحطة وعجلتين لتهريب النفط في 4 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تستمر بأشراف مباشر من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني في دك أوكار عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمتاجرين، وخلال 24 ساعة الماضية تمكنت قطعات مديرتنا من تنفيذ عمليات استباقية تمكنت من خلالها ضبط وكر للمتاجرة غير المشروعة للمشتقات النفطية داخل ساحة لغسل السيارات في محافظة ديالى من قبل الفوج الخامس ومركز شرطة نفط ديالى، ومصادرة خزانات حديدية عديدة محملة بمنتوج نفطي".وأشارت إلى "ضبط محطة وقود مشيدة مخالفة في محافظة صلاح الدين من قبل مركز شرطة نفط صلاح الدين، حيث تم إلقاء القبض على متهمين ومصادرة محتويات المحطة، بالإضافة إلى ضبط عجلتين مخالفات في محافظتي ميسان والبصرة والتمكن من إلقاء القبض على متهم من قبل قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الجنوب وبالاشتراك مع مركز شرطة نفط ميسان".

وبينت، أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء لمحاسبتهم ونيل جزائهم العادل وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

