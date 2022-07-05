أوكرانيا تمنع الرجال في سن التجنيد من مغادرة مدنهم.. القصة الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

حظرت وزارة الدفاع الأوكرانية الرجال في سن التجنيد من مغادرة مدنهم، حيث طلبت هيئة الاركان العامة تفهم ذلك في منشور على فيس بوك.



ويستند هذا الأمر إلى قانون 1992 حول التجنيد. ويحتاج الرجال بين 18 و60 عاما الحصول على إذن من مكتب التجنيد العسكري المحلي لمغادرة منطقة تسجيلهم، خاصةً المناطق الحدودية وحدود المدن.

وأثار المنشور على فيس بوك تعليقات غاضبة خلال فترة قصيرة. واتهم البعض الوزارة "بالحمق" في حين قال آخرون إن هذه القيود من شأنها تشجيع الفساد في مكاتب التجنيد العسكري.

ويشار إلى أن الكثير من الأوكرانيين لا يعيشون في مناطق تسجيلهم. وعقب الغزو الروسي، فر عشرات الآلاف في سن التجنيد إلى مناطق أكثر آمناً في غرب أوكرانيا، ومنعوا بالفعل من مغادرة البلاد بعد فرض القانون العرفي منذ أكثر من أربعة أشهر.