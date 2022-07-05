شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بنقابة المحامين تعلن إسقاط القيد عن 163 عضوًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعى التأمين قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع الحكومي، تم إسقاط القيد عن 163 محاميًا، وذلك في الفترة من 1 وحتى 4 يوليو الجاري.

وأوضحت لجنة القيد أن نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم أثبتت عملهم بعمل غير مهنة المحاماه.

كما أعلنت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، أنه تم إسقاط القيد عن 15 عضوا آخرين ، بناء على أحكام جنائية وتأديبية.