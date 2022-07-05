شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف للنواب: قضية الوعى ليست دينية أو سياسية فقط إنما هى قضية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن قضية الوعى ليست قضية دينية أو سياسية فقط إنما هى قضية متكاملة، مطالبا وسائل الإعلام بالتركيز على أهل الاختصاص والتخصص عند مناقشة أى من الأمور، لافتا إلى أن استعادة الوعى المختطف أصعب من تشكيل الوعى.

كما أشار الدكتور محمد مختار جمعة، خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لمناقشة قضية الوعى، إلى أهمية المادة الفنية التى تفند إدعاءات الجماعات الإرهابية، موضحا أن الوزارة أصدرت نحو 270 مؤلفا معظمها فى بناء الوعى، بالإضافة إلى إطلاق أكبر برنامج لرفع وعى الطفل.

وقال مختار: "من الخطورة البالغة أن يتحدث غير المتخصصين فى أمور غاية فى الخطورة تتعلق بأرقام غير صحيحة وغير دقيقة من الممكن أن تشكل مشكلة كبيرة للدولة المصرية".

وكانت قد بدأت منذ قليل أولى جلسات الاستطلاع والمواجهة تحت عنوان "الوعى هو ملاذ الأمان ورسم مستقبل الأوطان"، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، وبحضور وزراء التخطيط والتضامن والتموين والأوقاف والشباب والرياضة والزراعة حيث تستمر أعمال الجلسة من خلال ثلاث جلسات يتحدث فيها عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات أبرزهم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى ولفيف من المسؤولين والنواب وبحضور ممثلين من وزارة العدل والتربية والتعليم والثقافة والموارد المائية والري والاتصالات والبيئة والتعليم العالى والمجلس القومى الأشخاص ذوى الاعاقة والمجلس القومى للمرأة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.