شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية تؤكد أهمية تعديلات قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ناقشه مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

وقالت النائبة نشوى الشريف، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد أحد أهم المشروعات التى لو ركزنا عليها ستحدث طفرة كبيرة، ودعم للشباب وتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أهمية مشروع القانون فى تعزيز معدلات أداء نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وأشادت بما تضمنته التعديلات من حظر ممارسة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هناك مخالفات ووقائع استغلال ترتب عليها وجود غارمات محبوسات، ومن الضرورى أن يقضى القانون على هذه الممارسات.

وتابعت الشريف: "أشكر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة على هذا القانون وتقريرها بشأنه، وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوافق على هذا القانون".