شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": القيادة السياسية حريصة على وعى المواطن باعتباره حائط صد للمؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية نحو البناء والتعمير والارتقاء بالمواطن تخوض معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى.

وأشار "القصبي" خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم الثلاثاء:" تكتسب تلك الجلسة التى نجتمع فيها الآن أهميتها من أهمية الوعى" مضيفا: "أهمية الوعى فى حياة المجتمعات والشعور والأفراد وأهمية الوعى فى صناعة المستقبل الأمم والأوطان ويعبر الوعى فى مفهومه البسيط عن إدراك المواطن للواقع الذى نعيش فيه وإدراكه للحقائق التى تشكل هذا الواقع بما يعزز قدرته على فهم هذا الواقع من جهة ويعزز قدرته على المساهمة فى الارتقاء بهذا الواقع وتحسينه من جهة أخرى".

وتابع: "يلعب الوعى دوره الحقيقى كرافعة للتنمية المستدامة التى ترتقى الإنسان وترتقى بجودة حياته كمان أن هناك فى مجتمعنا بل فى كافة المجتمعات وعيا رشيدا يساند ويدعم صناعة مستقبل أفضل الأوطان والأمم فإن هناك فى المقابل وعيا زائفا مزيفا ضالا مضللا يصنع السلبية والتواكل والانهزامية والإحباط ويمثل حائط صد أمام التقدم للأمام وهنا يعتبر هذا الوعى المزيف والمشوش والمغشوش هو الخطر الداهم على الوطن وعلى التنمية وعلى جودة حياة الإنسان".

وأوضح أن الأمم التى تفقد وعيها تفقد ماضيها وتخسر حاضرها ومستقبلها وهو ما لا يقبله شعب مصر الابى الذى يملك ماضيا لا يملكه الآخرون وحضارة شامخة شاهده على عظمة هذا البلد الأمين وحاضرا مبشرا بمستقبل نباهى به الأمم والشعوب ودليل على ذلك نجاح الدولة المصرية قيادة وشعبا فى تخطى أصعب التحديات وتسعى هذه الجلسة لتوجيه دعوة لكل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والى كل مواطن مصرى شريف ينتمى إلى هذا البلد أن يتحمل مسؤولياته فى نشر الوعى بمختلف أشكاله السياسية والدبلوماسية والشعبية والاستراتيجية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وغيرها كما تسعى هذه الجلسة إلى مناقشة وطرح بدائل علمية لتمكين الوعى الرشيد فى المجتمع المصرى وذلك الوعى والذى يعزز فهم المواطن المصرى للواقع الذى نعيش فيه ويفجر طاقات المواطن المصرى الإيجابية ويعزز استعداده للمشاركة والبذل فى تطوير هذا الواقع وبناء مستقبل أفضل للبلاد والعباد".