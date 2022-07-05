شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتنظيم المجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار برئاسة وزير السياحة.

كان مجلس الوزراء قد رافق في إجتماع سابق له علي قرار تنظيم المجلس الأعلي للآثار لتأتي هذه الخطوة بهدف إعداد هيكل تنظيمي مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، على نحو يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات.