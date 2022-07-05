شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء: "لا تنصرفوا لسه هنصوت على فض الانعقاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جموع أعضاء المجلس بعدم الانصراف من الجلسة الختامية لدور الانعقاد، قائلا :" بلاحظ أن كل نائب يقول كلمته ينصرف فأرجو منكم الجلوس لأننا لسه سنقوم بإجراء تصويت على فض الانعقاد".

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أكد أنه بذل خلال دور الانعقاد الثانى جهده ليكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا، وتابع: "وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التى تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها".

وقال "جبالى"، خلال كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى بالجلسة العامة اليوم: ونحن ننتهى من دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة فى مرحلة البناء والتنمية التى تمر بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.