شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر بالجلسة الختامية لدور انعقاد مجلس النواب: شكرا لشعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، موجها التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس النواب وجميع النواب، متمنيا أن يعيد الله الأيام بالخير على الجميع.

وقال "مطر" فى كلمته :" باسمي واسم حزب إرادة جيل أشكركم جميعا" موجها كلمة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قائلا :"اشكرك ولم نوفي حقك مهما قلت من كلمات لحضرتك ونحن محظوظين بأنك رئيس مجلس النواب".

ووجه "مطر" التحية للمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب والوكيلين المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين" كما وجه التحية للمستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية وجميع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية".

وخاص "تيسير" الشكر لجميع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا:" كل التحية لزملاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين يبذلون مجهود كبير فى مجلس النواب وأنا أتشرف أني واحد منكم".

كما وجه التحية للشعب المصرى العظيم، قائلا :" كل التحية للشعب المصرى العظيم الذي منحنا الثقة" مهنا الجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك" مختتما كلمته بقول :" يارب تكون أيامنا تكون كلها سعادة".