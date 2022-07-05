شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يشكر الأعضاء ومجلس الشيوخ والحكومة فى ختام دور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب الانتهاء من عرض إنجازات المجلس، خلال الجلسة العامة فى ختام دور الانعقاد الثانى، قائلا: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، ومحمد أبو العينين، وكيل المجلس؛ لدورهما المقدر والمنتج في القيام بمهام وكالة المجلس وتعاونهما المثمر معي في مكتب المجلس".

وقال رئيس مجلس النواب: "وأجد لزاماً علي أن أتقدم بخالص الشكر لحزب الأغلبية وممثله النائب أشرف رشاد الشريف، الذين قدموا صورة مضيئة للممارسة البرلمانية الصحيحة التي تعمل للمصلحة الوطنية، وأحمل كل التقدير والإعزاز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والذي كان لتعاونهم البناء الفضل في إنجاز العديد من أعمال المجلس".

كما وجه الشكر لنائبات البرلمان، قائلا: "كما أحمل كل التقدير والإعزاز للزميلات نائبات البرلمان اللاتي استطعن أن يكن نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية، بمشاركتهن الفعالة في أنشطة المجلس كافة، وأحيي نواب المجلس من الشباب قادة الغد وأمل المستقبل".

كما وجه الشكر لمجلس الشيوخ، قائلا: "كما أتوجه بخالص الشكر إلى الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشيوخ بكامل هيئتها؛ على ما قدموه من رأي سديد فيما عرض عليهم من موضوعات، وعلي رأسها قامة قانونية، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ رفيق الدرب، والذى كرس حياته لإنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، فقد زاملته في المحكمة الدستورية العليا وانتقلنا سويًا إلى الحياة البرلمانية، فما وجدت من سيادته إلا العمل بكل إخلاص، والتعاون بكل ود وأخوة".

وحرص رئيس مجلس النواب على توجيه الشكر للحكومة، قائلا: "وباسمى وباسمكم جميعاً أوجه خالص شكري وتقديري للدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ فقد كان لتكليفاته المستمرة لأعضاء حكومته، ولهيئة مستشاري مجلس الوزراء ، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس النواب، على أساس من التكامل والتفاهم، أكبر الأثر للوصول للأفضل وبلوغ أنسب الحلول، فلهم منا جميعاً كل الشكر والتقدير، وأتوجه بالشكر إلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية لدوره البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة."

وتابع جبالي: "ولا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر لرئيس ومستشاري وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوجه كل الشكر والتقدير للمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، كما أتقدم بخالص الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، ولجميع العاملين بالأمانة العامة، ولهم مني كل التقدير".

ووجه الشكر للصحفيين والإعلاميين، قائلا: "وأقدم شكري العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والصحافة، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه".

واختتم كلمته، قائلا: "كما أقدم خالص شكري وشكر المجلس، لضباط وأفراد شرطة المجلس، لتفانيهم في أداء واجبهم..وعلى الله قصد السبيل.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".