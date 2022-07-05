شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب.. 509 طلبات إحاطة و30 بيانا عاجلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أعدته الأمانة العامة بمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى على المستوى الرقابى، حيث ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عدداً من الأدوات الرقابية المختلفة.

ووفقا لتقرير الحصاد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (509) طلبات، وبلغ عدد البيانات العاجلة نحو (30) بياناً عاجلاً.

ونظر المجلس نحو (511) اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب فى شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.

وتم توجيه نحو (47) سؤالاً، أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد عليها كتابة من الحكومة لأغلب الأسئلة المتبقية، وكذا عدد (52) طلب مناقشة.