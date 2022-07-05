شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: هناك توافق كبير حول المرجعيات الأساسية للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتورة رشا راغب، على الخطوات التى اتخذتها بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة المؤتمر الوطنى للشباب، و"الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية"، بإطلاق الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية والمدنية.

وأضاف محمد فايز فرحات، أن هناك توافق كبير خاصة حول المرجعيات الأساسية التى تحكم الحوار الوطنى، متابعا:"كان هناك توافق كبير فى كل كلمات أعضاء مجلس الأمناء، رئيس الأمانة الفنية قدم من خلال التقرير الذى عرضه إجابة على جميع التساؤلات التى تطرح بعرضها وترجمة دقيقة لما تم فى الأسابيع الماضية، الحوار الوطنى هو حوار حول مستقبل البلاد لا يتعلق بقضايا سياسية واجتماعية فقط، حوارنا هو حوار حول المستقبل وهناك توافق كبير حول هذه المرجعيات".

وذكر الدكتور محمد سلماوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه يرى التركيز بشكل أساسى على محور القوى الناعمة الذى يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم وكل هذا الفكر الذي يصنع للمجتمع سياق لمعالجة المشاكل اليومية في مختلف المجالات.

انطلقت منذ قليل، أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماعه، لإعلان ما تم فيه.