مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء محطة تداول وتخزين بضائع صب ببورسعيد

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ B. O. T.

ويتضمن مشروع القانون عقد التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ T.O.B؛ وذلك باعتباره من المشروعات الواعدة التي سيكون لها تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية في مصر، ويتوافق مع توجه الدولة نحو استغلال مواردها الطبيعية، ومنها ميناء شرق بورسعيد الذى يسهم بشكل مباشر في زيادة حركة التجارة الدولية ويخدم سرعة تبادل السلع والحاويات سواء في مجال التصدير أو الاستيراد.

وأشارت اللجنة إلى أن المشروع محل عقد الامتياز ينشىء محطة متخصصة في تداول وتخزين بضـــائع صـــب جاف نظيف، ويأتي في إطار حرص الحكومة على ســـد احتياجات المواطنين من الغذاء، لاسيما الحبوب والغلال وبعض السلع الضرورية، لذا كان من الواجب التوسع في الخدمات اللوجستية من شحن وتفريغ وتخزين بالموانيء المصرية، ممـا ترى أن أهم مـا يميز عقـد الالتزام بنظـام ال T.O.B هو أيلولـة ملكيـة المحطـة بجميع أصـولها ومنشـآتها إلى الهيئة الاقتصـادية لقناة السـويس عند انتهاء مدة العقد أو إنهائه إلي سـبب من الأسباب، وذلك دون أن تتحمل الهيئة أو الدولة المصـــــــرية أية تكاليف أو ســـــــداد مقابل للتحالف )صاحب الامتياز(.

وتضمن مشروع القانون إقامة المحطة ومسودة العقد الذى توافق الطرفان على بنوده، والذى تضمن رصيف ومساحة المحطة: الرصيف: 500 متر طولى عمق 18.5 متر مساحة أرض المحطة: 267 ألف متر مربع وخمسمائة متر مربع مدة الامتياز ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد كليا مع المدد التى حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض (بالدولار الأمريكى لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد.

وتتحمل الهيئة - طبقا للدراسة المالية - المسئولية عن تحديد هذا المقابل - ويتم سداد مقابل حق الانتفاع بالأرض من تاريخ تشغيل المحطة تاريخ وصول أول سفينة تجارية إلى المحطة أو مرور شهر من تاريخ استلام الأرض أيهما أقرب.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه بالإشارة إلى المشروع المقدم من تحالف (شركة روتس كوموديتيز Roots Commodities وشركة روزا جرينز Rosa Grains DMCC) بين عروض تجارية أخرى تمت المفاضلة بينها واختيار أفضل الشروط والأسعار وحيث تقدم التحالف بعرض مالى وفني، ضمن عروض أخرى لشركات مختلفة، إلى الهيئة العامة للمنطقة لقناة السويس للحصول على عقد التزام بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ BOT وقام الطرف الأول بدراسة العروض المقدمة له والمفاضلة بينها تم قبول عرض الشركة من قبل الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه لكونه مناسباً فنياً ومالياً.

وتحالف شركة روتس كوموديتيز (التى وقع عليها اختيار الهيئة) تعمل فى مجالات تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية فى جمهورية مصر العربية، وشركة روزا تعمل فى مجال تجارة الحبوب والبذور الزيتية والسلع المتعددة وتخزينها فى الإمارات العربية المتحدة، ويلتزم التحالف عند إنشاء شركة المشروع أن لا يقل رأس المال المدفوع عن 140 مليون جنيه (مائة و أربعون مليون جنيه مصري) يسدد بالكامل عند التأسيس.