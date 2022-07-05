شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: مصر تواجه مشكلات تتطلب أن نكون على قدر كبير من المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة للحوار الوطنى، مضيفا أن مصر تواجه مشكلات عديدة تتطلب أن نكون على قدر كبير من المسؤولية.

وتابع عماد الدين حسين:"نحتاج للعقلانية والهدوء لأن المجتمع افتقد ذلك، علينا استعادة تحالف 30 يونيو، نريد وضع خريطة طريق لمواجهة الأزمات الاقتصادية التى تعصف آثارها بدول العالم، علينا ضمان إطلاق أكبر قدر من المحبوسين ممن لم يتورطوا فى إراقة الدماء، استعادة قوة الإعلام المصرى، وحينها سنكون بصدد مصر جديدة ومختلفة تماما".

ووجه نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتورة رشا راغب، على الخطوات التى اتخذتها بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لإدارة المؤتمر الوطنى للشباب، و"الذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية"، بإطلاق الحوار الوطنى بين مختلف القوى السياسية والمدنية.

وأكد نجاد البرعى أن ما عرضه المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى يعد أكثر من ممتاز، متابعا:" أتمنى من مجلس الأمناء أن يتخففوا من مواقفهم السابقة لأنهم سوف يتقابلو مع قوى مختلفة، جلسات الحوار يجب ان تجرى فى هدوء".

انطلقت منذ قليل، أعمال وفعاليات الحوار الوطنى، بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمناء مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماعه، لإعلان ما تم فيه.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.