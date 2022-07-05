شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابة مهنئا النواب بانتهاء دور الانعقاد: انتم نبض المواطن وضمير الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، نواب المجلس بانتهاء دور الانعقاد الثانى، واصفا مجلس النواب بنبض المواطن وضمير الأمة.

وقال "فؤاد" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب:" باسمى عبارات التقدير بكل فخر واعتزاز شهدت الحياة البرلمانية من رقى، وحالة مزدهرة التى منذ مطلع دور الانعقاد، مشيرا إلى أن مجلس النواب رسخ لفكرة الدبلوماسية البرلمانية التى عكست الصورة الحقيقة لمصر فى الخارج تحت القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعمل على مواجهة التحديات فى شتى المجالات".

وقال "فؤاد:" أنتم نبض المواطن وصوته وضمير الأمة"، مشيرا إلى أن رفعة الوطن لن تكون إلا بتعاون الحكومة ومجلس النواب".

ونقل "فؤاد" تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وجميع وزراء الحكومة لنواب المجلس وعلى رأسهم المستشار حنفى جبالى".

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أكد أنه بذل خلال دور الانعقاد الثانى جهده ليكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا، وتابع: "وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التى تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها".

وقال جبالى، خلال كلمته بمناسبة فض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى بالجلسة العامة اليوم: ونحن ننتهى من دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة فى مرحلة البناء والتنمية التى تمر بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصرى.