شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" بالجلسة الختامية لفض دور الانعقاد: كل التقدير للمعارضة بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أنه يحمل كل التقدير للأحزاب الممثلة تحت قبة مجلس النواب، وقال "جبالي" خلال كلمة بالجلسة الأخيرة لفض دور الانعقاد:" أنا أهنئ جميع الأحزاب دون استثناء سواء الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين".

وأضاف "جبالى":" أنا أحمل للمعارض كل التقدير وذكرت ذلك كثيرا، كما أحمل كل التقدير للمستقلين، وأهنئ كل الأحزاب الوطنية التى تعمل على خلاف اتجاهات لمصلحة المواطن والوطن".