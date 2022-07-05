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رئيس "النواب" بالجلسة الختامية لفض دور الانعقاد: كل التقدير للمعارضة بالمجلس

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القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى رئيس  مجلس النواب أنه يحمل كل التقدير للأحزاب الممثلة تحت قبة مجلس النواب، وقال "جبالي" خلال كلمة بالجلسة الأخيرة لفض دور الانعقاد:" أنا أهنئ جميع الأحزاب دون استثناء سواء الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين".

 

 

وأضاف "جبالى":" أنا أحمل للمعارض كل التقدير وذكرت ذلك كثيرا، كما أحمل كل التقدير للمستقلين، وأهنئ كل الأحزاب الوطنية  التى تعمل على خلاف اتجاهات لمصلحة المواطن والوطن".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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