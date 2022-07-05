شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ملتزمة بشرطى العلانية والمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظیف بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ B.O.T.

وقالت النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب: "ادعم كل ماله تأثيرا مباشراً على التنمية الاقتصادية ويتوافق مع توجه الدولة نحو استغلال مواردها الطبيعية ومنها ميناء شرق بورسعيد والذي يساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري".

وتابعت: "المشروع المقدم محل عقد امتياز ينشئ محطة متخصصة في تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف اي حبوب وغلال بنظام B.O.T مما يسهم في توفير المزيد من احتياجات المواطنين لاسيما من الحبوب والغلال".

واستطردت: "من المحمود التوسع في الخدمات اللوجيستية من شحن وتفريغ وتخزين بالمواني المصرية، وأرى أن أهم ما يطمئن قلوبنا كنواب عن مدى شفافية ونزاهة عقد الامتياز التساؤل في اللجنة الاقتصادية عن أمرين هامين، الأول خاص عن آليات اختيار المتعاقد بالاتفاق المباشر وأفادت الهيئة الاقتصادية بالالتزام بتحقيق شرطي المنافسة والعلانية في اطار تنافسي، والأمر الثاني خاص بالتحقق بوجود دراسة جدوى دقيقة وأفادت الهيئة بوجود دراسة دقيقة تمت مراجعتها من قطاع الاستثمار وسيتم الزام الشركة بها".

واختتمت: "أهم ما يميز نظام ال B.O.T هو ايلولة ملكية المحطة لجميع اصولها ومنشآتها للهيئة الاقتصادية عند انتهاء مدة العقد دون أن تتحمل الهيئة أو الدولة أي أعباء مالية".