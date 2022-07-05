هل يرتبط مدون الفيديو جهاد بفتاة عربية؟ وماذا عن موت صديقه؟

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية، ردّ على حملة التنمر عليه على خلفية استكمال نشره الفيديوهات بعد موت صديقه بالقول إن لا أحد يعرف ما يوجد في قلبه.وأشار إلى أنه كان على تواصل مع صديقه قبل ساعات من دخوله العناية المركزة التي خرج منها ميتًا، معلنًا أنه دفنه بيده.وخلال الحلقة، تحدّى مقدم البرنامج جهاد باختبار لغات إذ توجّه إليه بكلمات تركية طالبًا منه ترجمتها إلى العربية، ليعود ويخضع بنفسه للاختبار ذاته.

وفي السياق نفسه، فاجأ جهاد المشاهدين باقتحامه المطبخ وتحضيره أكلة عثمانية قديمة جدًّا، شارحًا لهم الخطوات اللازمة.

أمّا على الصعيد الشخصي، فأعلن مدوّن الفيديو الشهير أن هدفه في الحياة هو مساعدة أهله ومساعدة الفقراء.

وخصّ البرنامج بمعلومة طرحه علامة بنّ خاصّة به في الأسواق قريبًا.



وفي الشق العاطفي، أكّد جهاد لا مانع لديه من الزواج بفتاة عربية، فالجنسية لا تهمّ، لأن الأساس هو الحبّ.