انت الان تتابع خبر هل يرتبط مدون الفيديو جهاد بفتاة عربية؟ وماذا عن موت صديقه؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مدون الفيديو التركي جهاد أنّ موت صديقه المقرّب غيّر نظرته إلى الحياة وجعله لا يحزن على أي شيء.
وأشار إلى أنه كان على تواصل مع صديقه قبل ساعات من دخوله العناية المركزة التي خرج منها ميتًا، معلنًا أنه دفنه بيده.
وخلال الحلقة، تحدّى مقدم البرنامج جهاد باختبار لغات إذ توجّه إليه بكلمات تركية طالبًا منه ترجمتها إلى العربية، ليعود ويخضع بنفسه للاختبار ذاته.
وفي السياق نفسه، فاجأ جهاد المشاهدين باقتحامه المطبخ وتحضيره أكلة عثمانية قديمة جدًّا، شارحًا لهم الخطوات اللازمة.
أمّا على الصعيد الشخصي، فأعلن مدوّن الفيديو الشهير أن هدفه في الحياة هو مساعدة أهله ومساعدة الفقراء.
وخصّ البرنامج بمعلومة طرحه علامة بنّ خاصّة به في الأسواق قريبًا.
واعترف أنه أحبّ مرّة واحدة في حياته ولم تكن الفتاة عربية، لكنّه رفض الفصح عن جنسيتها، متأسفًا لأن العلاقة انتهت بصدمة.
وعن إمكانية معارضة أهله، أخبر جهاد أنه سأل والدته ذات مرة عن الموضوع فأعربت عن ثقتها باختياره أيًّا كانت الفتاة.
يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة من Celebrity مع الفلوكر أو مدوّن الفيديو جهاد على الرابط التالي:
https://www.alsumaria.tv/watch/20135/
يذكر أن البرنامج يُعرض كلّ يوم اثنين الساعة 21:50 ليلًا على شاشة السومرية.
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