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حصيلة إصابات 'ضخمة' بكورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي الخاص بجائحة في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 4698 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 1426 حالة للشفاء، دون وفيات.

وأشارت إلى تلقي 14743 شخصاً للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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