خلال لقائه نقيب الصحفيين.. السوداني يشيد بتضحيات الاسرة الصحفية

وقالت النقابة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " النائب محمد شياع السوداني أمين عام تيار الفراتين زار نقابة الصحفيين العراقيين لتقديم التهنئة لمناسبة تجديد الثقة لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي والذكرى السنوية لعيد الصحافة العراقية".واضافت ان "السوداني خلال لقائه نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة عبر عن اعتزازه بنقابة الصحفيين لدورها المتميز والنجاحات الكبيرة التي حققتها النقابة وعلى جميع المستويات ودفاعها المتواصل عن الصحفيين والإعلاميين لتأدية واجبهم الإعلامي والمهني ونقل الصورة المشرقة عن العراق إلى الرأي العام العالمي ".

واشارت النقابة الى ان "السوداني أشاد بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها الاسرة الصحفية، مما يتطلب على الجميع تقديم الدعم والعون لنقابة الصحفيين والأسرة الصحفية كون الصحفي يحتاج إلى الدعم من اجل الوصول الى المعلومة".



وبينت ان "نقيب الصحفيين العراقيين قدم من جانبه شرحآ مفصلا عن طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها الإعلامية وفروعها في المحافظات".