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بغداد تلحق المحاضرين والإداريين المجانيين بعقود 315

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بغداد - ياسين صفوان - صادق محافظ بغداد، محمد العطا، اليوم الثلاثاء، على كُلف تحويل المحاضرين والإداريين إلى القرار 315.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ بغداد محمد العطا، صادق على محاضر كُلف تحويل المحاضرين والإداريين المعينين بصفة عقد ضمن قرار (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) وشمولهم بقرار (٣١٥ لسنة ٢٠١٩) في تربية الرصافة الثانية، بواقع (٣،٩٣٥) عقدا".

وبينت، أنه "ستُنشر الأسماء لاحقاً".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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