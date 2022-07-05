انت الان تتابع خبر بغداد تلحق المحاضرين والإداريين المجانيين بعقود 315 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صادق محافظ بغداد، محمد العطا، اليوم الثلاثاء، على كُلف تحويل المحاضرين والإداريين إلى القرار 315.

