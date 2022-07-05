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انت الان تتابع خبر بغداد تلحق المحاضرين والإداريين المجانيين بعقود 315 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صادق محافظ بغداد، محمد العطا، اليوم الثلاثاء، على كُلف تحويل المحاضرين والإداريين إلى القرار 315.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ بغداد محمد العطا، صادق على محاضر كُلف تحويل المحاضرين والإداريين المعينين بصفة عقد ضمن قرار (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) وشمولهم بقرار (٣١٥ لسنة ٢٠١٩) في تربية الرصافة الثانية، بواقع (٣،٩٣٥) عقدا".
وبينت، أنه "ستُنشر الأسماء لاحقاً".
وبينت، أنه "ستُنشر الأسماء لاحقاً".