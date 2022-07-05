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انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تحول الأجراء اليوميين إلى عقود والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الثلاثاء، بتحويل الإجراء اليوميين في خمس دوائر إلى عقود ضمن القرار ٣١٥.
وقال مكتب الشعلان في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "وجه بكتاب رسمي بتحويل الإجراء اليوميين في دوائر ( الصحة ، البلدية ، البلديات ، الماء ، المجاري) الى موظفي عقود ضمن القرار ٣١٥".
وأكد على الدائرة المالية والإدارية في ديوان المحافظة "متابعة إكمال كافة البيانات والمتعلقات الخاصة بالإجراء اليوميين في الدوائر آنفة الذكر لغرض إكمالها بأسرع مايمكن لأجل المصادقة عليها من وزارة المالية لتعديل مستحقاتهم المالية بحسب ضوابط القرار ٣١٥ ".
وأكد على الدائرة المالية والإدارية في ديوان المحافظة "متابعة إكمال كافة البيانات والمتعلقات الخاصة بالإجراء اليوميين في الدوائر آنفة الذكر لغرض إكمالها بأسرع مايمكن لأجل المصادقة عليها من وزارة المالية لتعديل مستحقاتهم المالية بحسب ضوابط القرار ٣١٥ ".