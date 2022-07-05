الإعلان عن إجازة البنوك في مصر بعيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

أعلن البنك المركزي المصري، عن موعد إجازة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022، حيث تضمنت 9 أيام متواصلة.



وقال المركزي في بيان، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يوليو/تموز الجاري وتنتهي يوم الخميس الموافق 14 من نفس الشهر، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو.

بعد إعلان البنك المركزي عن إجازة البنوك، من الأحد حتى الخميس (10-14 يوليو)، فسيكون موظفو البنوك في مصر على موعد مع إجازة طويلة تمتد إلى 9 أيام متواصلة.

والمعروف أن إجازة البنوك المعتادة في مصر الجمعة والسبت من كل أسبوع.

بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، قرر الدكتور مصطفى مدبولي أن "تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو/ تموز لعام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو/ تموز لعام 2022 ميلادية، إجازة رسمية".

وأكد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هذه الإجازة "مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام".

أما بالنسبة لحركة التعليم، كشف البيان أن أعمال امتحانات مرحلة الثانوية العامة المصرية ستستمر، وهذا "وفقًا للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة".

وسبق وأن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، مدة إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة، الذين يخوضون امتحاناتهم قبل وبعد هذه المناسبة.

وبحسب الجدول المعلن عنه في وقت سابق، يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة تبدأ من السبت الموافق 9 يوليو/ تموز الجاري، حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو/ تموز الجاري.

وطبقا لقوانين العمل، تشمل إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعددهم يتجاوز 6.4 مليون موظف تقريبا، والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ولهم قانون ذو كادر خاص، قانون الهيئات، والعاملين بالقطاع الخاص.