شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يواصل عرقلة صفقة برشلونة المنتظرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نادي مانشستر سيتي محاولاته لإفساد صفقة انتقال نجم الفريق إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة السيتي لاتزال تغالي في سعر برناردو سيلفا وهو أحد أهداف فريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

السيتي يغالي للموافقة على رحيل نجمه

وتابعت الصحيفة بأن السيتي يطالب بالحصول على 100 مليون يورو من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات سيلفا لصفوف الفريق الكتالوني.

في المقابل، يحاول برشلونة بكل الطرق لتقليل سعر اللاعب ومحاولة الوصول لنقطة اتفاق بين الطرفين.

أما اللاعب فقد قام بإبلاغ وكيله أنه لايريد البقاء الموسم المقبل داخل مانشستر سيتي وقام بالفعل بإبلاغ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي بهذا القرار.

وتنتظر إدارة برشلونة الإسباني ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن اللاعب لمحاولة التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات.

مباريات برشلونة في الدوري

ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتعويض نتائج الموسم الماضي المخيبة للآمال بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية من أجل قيادة الفريق واستعادة مكانته في الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر وبطل الليجا.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو أحد يومي 13 أو 14 أغسطس 2022، على أن يختتم الموسم أمام سيلتا فيجو خارج أرضه يوم 4 يونيو 2023.