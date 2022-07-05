شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألماني: الحرب الروسية في أوكرانيا جريمة قاتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حرب العدوان الروسية على أوكرانيا بأنها "جريمة قاتلة".

وقال شتاينماير خلال مأدبة غداء مع السلك الدبلوماسي في مدينة نورنبرج الألمانية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعارض هذه الحرب الإمبريالية، وأضاف: "علينا الدفاع عن أنفسنا. نحن مدينون لكثير من الشجعان في أوكرانيا الذين يقاومون يوما بعد يوم".

ودعا الرئيس الألماني الدبلوماسيين إلى نورنبرج في إطار جولة للتلاقي والاستعلام.

وذكر شتاينماير أن هذه الحرب تجلب معاناة رهيبة لملايين الناس، وقال: "إنها جريمة قاتلة"، محملا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده مسؤوليتها، مؤكدا أن ألمانيا تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا.