شكرا لقرائتكم خبر عن السويد وفنلندا: اتخذنا خطوة مهمة نحو الانضمام للناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتخذت السويد وفنلندا خطوة مهمة نحو الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء، بعدما وقعت الدول الأعضاء الـ30 على بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة الدولتين للانضمام للحلف.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج خلال مراسم التوقيع " هذه لحظة تاريخية. بالنسبة لفنلندا والسويد والناتو، وبالنسبة لأمننا المشترك".

وقال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو " عضوية فنلندا والسويد لن تساهم فقط في أمننا، ولكن للأمن الجماعي للحلف".

وقالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي " نحن ممتنون للغاية لهذا الدعم القوي الذي حصل عليه انضمامنا للحلف".

وتتيح بروتوكولات الانضمام للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج دعوة السويد وفنلندا رسميا للانضمام للحلف.

ومازال يتعين أن تصدق كل دولة عضو بالناتو على دعوة الانضمام بموافقة تشريعية على بروتوكولات الانضمام، وهى عملية من مهام برلمانات الدول، ومن المتوقع أن تستغرق ستة إلى ثمانية أشهر.

وخلال هذه الفترة المؤقتة، هناك مخاوف من تعرض السويد وفنلندا لعدوان روسي. وقد تعهدت الولايات المتحدة وبولندا ودول أخرى بتقديم الدعم لهما في حال التعرض لهجوم، في حين وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقيات أمنية مع الدولتين.

ومن الآن فصاعدا، يمكن للسويد وفنلندا حضور جميع اجتماعات سفراء الدول الاعضاء بالحلف.