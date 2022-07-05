الولايات المتحدة تقدم مكافآت مقابل معلومات عن الشحنات غير المشروعة بالشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ستقدم لأول مرة مكافآت للأفراد الذين يدلون طوعاَ بمعلومات تقود إلى ضبط شحنات غير مشروعة من الأسلحة أو المخدرات في مياه منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت القيادة، التي تتخذ من البحرين مقراً ويشمل نطاق عملياتها ممرات بحرية استراتيجية مثل قناة السويس ومضيق هرمز، أن المكافآت قد تكون نقدية أو في أشكال أخرى منها القوارب.

وذكرت على موقعها الإلكتروني الرسمي أن "القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية قد تمنح مكافأة بحد أقصى 100 ألف دولار مقابل تقديم معلومات أو مساعدات... تدعم عمليات مكافحة الإرهاب أو تقود القوات البحرية الأمريكية إلى مصادرة شحنة غير مشروعة مثل الأسلحة أو المخدرات".

وقالت القيادة أيضاً إن المكافآت يمكن أن تكون غير نقدية لتشمل على سبيل المثال القوارب أو المركبات أو الطعام أو المعدات.

وورد في البيان رقم هاتف في البحرين يمكن من خلاله الإبلاغ وتقديم المعلومات، وذلك بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج المكافآت التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.

ولم يشر البيان إلى دولة بعينها قد تكون هدفاً لبرنامج المكافآت، لكن من الممكن أن يعقد تنفيذه وصول شحنات الأسلحة الإيرانية لحلفاء طهران في اليمن وسوريا ولبنان.