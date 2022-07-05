مدفيديف يرد بالأرقام على تصريح لرئيس الوزراء الياباني حول سعر النفط الروسي.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

علق نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف على تصريح لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا حول أن سقف سعر النفط الروسي يمكن أن يحدد عند نصف السعر الحالي له.



وأكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أن اليابان لن تستلم إمدادات طاقة من روسيا، كذلك يمكنها أن تنسى المشاركة في مشروع الغاز "سخالين-2".

وكتب مدفيديف في قناته في تطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء موجها حديثه لرئيس الوزراء الياباني: "عند الترجمة من اليابانية إلى الروسية فهذا يعني: سيكون هناك نفط أقل بكثير في السوق وسعره سيكون مرتفع للغاية، سيكون أعلى من السعر الفلكي المتوقع البالغ 300-400 دولار (للبرميل). قارن مع ديناميكيات أسعار الغاز، لكن اليابان لن يكون لها نفط أو غاز من روسيا، فضلا عن المشاركة في مشروع (سخالين-2) للغاز الطبيعي المسال".

وفي وقت سابق، أفاد كيشيدا بأن سقف سعر النفط الروسي يمكن أن يحدد عند نصف السعر الحالي له، كما أنه من المقرر إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا بسعر أعلى من السعر المحدد.

والأسبوع الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.

وكان قادة دول G7 قد اتفقوا خلال قمة G7 على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.