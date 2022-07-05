شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: منظومة النقل والبنية التحتية فى مصر شهدت طفرة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظومة النقل والبنية التحتية في مصر شهدت طفرة نوعية كبيرة خاصة بعد الاتجاه الرقمي الذي سلكته مصر فيما يخص المشاريع التنموية لتحقيق هدف بناء جمهورية رقمية جديدة.

وأضافت مرثا محروس أن الدولة دائما تسعي لتحقيق المحاور الاستراتيجية للتنمية الشاملة بأفضل المعايير، مؤكدة أن هذا يعزز من دور مصر العربي الإفريقي خاصة وأنها أكبر محطة في الشرق الأوسط مما يسهم في وضع مصر علي الخريطة الدولية علي كافة المستويات والمجالات.

ونوهت مرثا محروس، إلى أنه لا بد من إعلام المواطنين ومشاركتهم في هذا الحدث المختلف من نوعه في افتتاح محطة عدلي منصور، خاصة أنه عمل متكامل مقدم لخدمة المواطنين لاسيما غيره من الإنجازات التي تمت علي أرض الواقع، مشيرة إلي تصريح الرئيس السيسى حول المشروعات المنفذة وأنها ضمن خطة ضخمة من المشروعات الغير معلنة وأن الإعلام جزء أساسي من نجاح استراتيجية الدولة.

وذكرت مرثا محروس أن الإعلام هو الوجه الآخر من عملة استقرار ونجاح أي دولة، متابعة:" فهم يحملون علي عاتقهم جزء كبير من تحقيق هدف خطة التنمية كونهم العامل الأساسي في إعلام المواطن المصري بشكل الخطة والتحديات ومدي الجهود المبذولة لتحقيق الانجازات، مؤكدة أن خطي القيادة السياسية في التوجيه الوطني تسير بشكل أكثر من رائع يجعلنا نري الصورة متكاملة مما ذلك يعزز من نتائج الحوار الوطني المصري".