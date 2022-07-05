شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانونين حكوميين جديدين إلى اللجان النوعية بـ"النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدارستها وإعداد تقارير بشأنها، وتشمل الآتى:

1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة

2-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة